Всех пострадавших при теракте в «Крокусе» выписали из больниц

Минздрав: лечившихся в стационарах после теракта в «Крокусе» выписали

Всех пострадавших при теракте в «Крокусе», которые находились в больницах, выписали. Об этом помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал РИА «Новости» .

«Все пострадавшие при теракте в „Крокус Сити Холле“, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал Кузнецов.

В концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в Красногорске, 22 марта произошел теракт. Нападавшие из автоматов расстреляли людей, находившихся в здании, и подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибли 145 человек.

Ранее в уголовном деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились пять новых фигурантов, они будут находиться под арестом до декабря. Им предъявили обвинения в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.