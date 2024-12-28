«Все в шоке». Соседи назвали адекватной подозреваемую в убийстве детей жительницу Котласа

Источник 360.ru: разыскиваемую за убийство детей в Котласе считали адекватной

Окружающие считали подозреваемую в зверском убийстве своих детей жительницу Котласа нормальным человеком. Новость о расправе всех ужаснула, рассказала 360.ru знакомая разыскиваемой женщины.

По ее словам, подозреваемая состояла в браке и производила впечатление нормального человека.

«Вполне адекватная. Была замужем», — рассказала собеседница 360.ru.

Она очень удивилась, что женщину объявили в розыск по подозрению в убийстве двух детей.

«Все в шоке. <…> Как так можно поступить со своими детьми», — отметила женщина.

Воспитательница в детском саду, куда ходила дочка подозреваемой, в беседе с 360.ru тоже удивилась из-за зверского преступления.

«Я в шоке! Только что в новостях видела», — сообщила она.

Женщина объяснила, что не замечала ничего необычного и ни разу не видела мать убитых детей в нетрезвом состоянии.

«Ничего подозрительного за ней не замечала. Только замечала, что [у ребенка] вещи бывали не стираны. А так не было даже намека», — подчеркнула она.

Еще один знакомый разыскиваемой сообщил 360.ru, что никто не мог предвидеть такого поворота событий.

«Жесть полная. У меня сейчас сердце заболело. Да, детей очень жаль, они не виноваты», — заявил он.

Жительницу Котласа разыскивают за убийство трехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика. Трупы детей полиция обнаружила в ванной комнате.