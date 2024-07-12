Уволился побывавший в заложниках глава ГУ ФСИН по Ростовской области

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Комиссия ФСИН России провела проверку после захвата террористами ростовского СИЗО. В результате 16 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, еще четверых уволили с занимаемых должностей.
Материалы по выявленным нарушениям комиссия передала в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Для стабилизации работы в ростовский главк направили группу опытных сотрудников.
Террористы захватили ростовское СИЗО 16 июня. Они взяли в заложники начальника областного УФСИН и младшего инспектора. Захватчиков ликвидировали во время трехминутного штурма.
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