Врезавшийся в машину ГИБДД в Балашихе лихач на Porsche сел за руль без прав
СК: задержанный со стрельбой в Балашихе лихач на Porsche оказался лишенным прав
Устроивший аварию с автомобилем ГИБДД в Балашихе при попытке скрыться водитель автомобиля Porsche сел за руль после лишения прав. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК.
В ведомстве уточнили, что задержанному предъявили обвинения в применении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества.
В минувшую пятницу, 16 января, водитель не остановился на законные требования сотрудников ДПС. При попытке скрыться он протаранил служебный автомобиль ГИБДД и наехал на ногу инспектора.
Правоохранители применили табельное оружие и прострелили колеса иномарки. Вместе с водителем увязшего в снегу автомобиля задержали находившегося в салоне пассажира. В ходе допроса лишенный прав автомобилист дать показания отказался.
В воскресенье, 18 января, следователи подадут в суд ходатайство об аресте обвиняемого.
По данным Московской областной прокуратуры, инспекторы ДПС потребовали от автомобиля Porsche остановиться из-за нечитаемых номеров. Сидевший за рулем мужчина требование правоохранителей проигнорировал.