Врача в США приговорили к 60-летнему сроку за подсматривание за пациентами

People: в США врач скрытно наблюдал за пациентами и насиловал их

Суд в Мичигане приговорил врача на срок до 35 до 60 лет тюремного заключение за скрытное наблюдение за пациентами и сексуальное насилие. Об этом сообщило издание People .

По информации источника, расследование начали еще в 2024 году, когда супруга врача Оумэйра Аеджаза принесла в полицию материалы с тайной съемкой. Мужчина записывал на видео жену и детей.

Мужчина размещал скрытые камеры и записывал своих жертв на видео, в том числе в больничных палатах.

Правоохранители установили, что Аеджаз также поставил скрытые камеры в спальнях и больничных палатах пациентов, прикрываясь положением медика.

Также три женщины подали иски с утверждением, что Аеджаз насиловал их в больнице, а руководство учреждения не предпринимало никаких мер.

«Приговор суда полностью отражает тяжесть преступлений. Чудовищно, что он эксплуатировал детей и женщин с использованием доверия к статусу врача», — отреагировал на вердикт шериф округа Окленд Майкл Бушар.

Свою вину в суде врач признал. В тюрьме ему предстоит провести от 35 до 60 лет.

