Психолог насиловал пожилых пациентов из дома престарелых в Бельгии

Психолог работал в доме престарелых для людей с ограниченными возможностями в бельгийском городе Андерлю и насиловал своих пациентов. Полиция задержала мужчину, ему предъявили обвинение, сообщило AFP.

По данным издания, 47-летний врач обвиняется в более чем 10 изнасилованиях и сексуальных нападениях. Правоохранители начали расследование после того, как ним обратилась одна из жертв и рассказала об изнасиловании. На допросах подозреваемый отрицал все обвинения.

Прокуратура также подозревает злоумышленника в подделке документов, которые он использовал для устройства на работу в дом престарелых Les Coquelicots.

Ранее на Украине задержали врача, который усыплял и насиловал своих пациентов. О сексуальных деяниях медика стало известно после того, как в его телефоне нашли множество фотографий интимного характера.