Врача в Подмосковье осудили за организацию незаконного въезда украинцев в Россию
ФСБ: главврача клиники в Подмосковье осудили за организацию миграции с Украины
Главврач клиники в Подмосковье получил срок за организацию незаконной миграции в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
Генеральный директор и главный врач частной медицинской клиники, а также бизнесмен выдавали нелегальные справки-приглашения украинцам и гражданам других стран для якобы обследования в одном из филиалов медучреждения. Диагнозы у «пациентов» были несуществующими.
«На основании полученных подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию Российской Федерации и встали на миграционный учет в Московском регионе», — передали в ФСБ.
Уголовное дело возбудили по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Экс-гендиректора и бывшего главного врача приговорили к одном году и шести месяцам лишения свободы, предпринимателю дали один год. Каждый из мужчин также должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.
Ранее суд озвучил приговор врачу-наркологу в Челябинской области, которого обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий. Мужчина через посредника получил от местной жительницы 50 тысяч рублей за сокрытие информации о наркотической зависимости сына. Медику дали четыре года лишения свободы условно и назначили штраф.