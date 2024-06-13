Врача в Подмосковье осудили за организацию незаконного въезда украинцев в Россию

ФСБ: главврача клиники в Подмосковье осудили за организацию миграции с Украины

Главврач клиники в Подмосковье получил срок за организацию незаконной миграции в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Генеральный директор и главный врач частной медицинской клиники, а также бизнесмен выдавали нелегальные справки-приглашения украинцам и гражданам других стран для якобы обследования в одном из филиалов медучреждения. Диагнозы у «пациентов» были несуществующими.

«На основании полученных подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию Российской Федерации и встали на миграционный учет в Московском регионе», — передали в ФСБ.

Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области
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Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области
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Уголовное дело возбудили по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Экс-гендиректора и бывшего главного врача приговорили к одном году и шести месяцам лишения свободы, предпринимателю дали один год. Каждый из мужчин также должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.

Ранее суд озвучил приговор врачу-наркологу в Челябинской области, которого обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий. Мужчина через посредника получил от местной жительницы 50 тысяч рублей за сокрытие информации о наркотической зависимости сына. Медику дали четыре года лишения свободы условно и назначили штраф.

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