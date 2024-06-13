Врача в Подмосковье осудили за организацию незаконного въезда украинцев в Россию

ФСБ: главврача клиники в Подмосковье осудили за организацию миграции с Украины

Главврач клиники в Подмосковье получил срок за организацию незаконной миграции в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Генеральный директор и главный врач частной медицинской клиники, а также бизнесмен выдавали нелегальные справки-приглашения украинцам и гражданам других стран для якобы обследования в одном из филиалов медучреждения. Диагнозы у «пациентов» были несуществующими.

«На основании полученных подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию Российской Федерации и встали на миграционный учет в Московском регионе», — передали в ФСБ.