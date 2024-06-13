Врачу-наркологу из Челябинской области вынесли наказание за получение взятки

В Челябинской области суд озвучил приговор местному врачу-наркологу, которого обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Выяснилось, что мужчина через посредника получил от жительницы Карталов взятку в размере 50 тысяч рублей за сокрытие информации о наркотической зависимости сына. Медик дал указание заменить биологический материал.

Челябинца приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему также назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.