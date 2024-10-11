Врач из Улан-Удэ лишилась денег и автомобиля из-за мошенников

Мошенники отобрали у 64-летней женщины-врача из Улан-Удэ пять миллионов рублей и автомобиль. Подробности истории рассказали в пресс-службе управления МВД по Бурятии.

Сначала ей позвонили от имени замглавврача. Женщина не сумела сразу взять трубку и перезвонила, после чего, по собственным словам, услышала знакомый голос, говорящий об утечке персональных данных и предупреждающий, что с ней свяжется сотрудник ФСБ.

Лжесотрудник спецслужбы вскоре написал ей в мессенджер. Он заявил, что со счета женщины кто-то пытался перевести деньги неизвестному.

Затем ей позвонила аферистка, представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга. Она заявила, что деньги женщины якобы перевели на «безопасный резервный счет» и нужно их заменить обратно. А позвонивший в конце «следователь» потребовал никому не сообщать о происходящем.

Под влиянием злоумышленников женщина сняла со счетов в разных банках пять миллионов рублей и попыталась взять кредиты, но в одном месте ей отказали, а в другом потребовалось время на рассмотрение заявки. Затем она продала автомобиль и все вырученные деньги перевела по реквизитам, которые ей указали.

Примечательно, что потерпевшая прекрасно знала про такую схему мошенничества и участвовала на работе в профилактических мероприятиях, которые проводили сотрудники полиции.

Ранее от мошенников пострадал художник Александр Юликов. Аферисты звонили ему то от имени мэра Москвы Сергея Собянина, то от имени сотрудников ФСБ. В итоге его обманули на пять миллионов рублей.