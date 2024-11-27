Возможного убийцу школьницы в свинарнике обвинили в надругательстве над ней

Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в свинарнике в Красноярском крае мог надругаться над ней, когда она уже была без сознания. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным следствия, мужчина враждовал с отцом погибшей и хотел ему отомстить. Напившись, он пришел к постройке со свиньями, где встретил девушку. Подозреваемый несколько раз ударил ее палкой по голове, и она потеряла сознание. После этого он изнасиловал девушку, забрал телефон, палку и ушел, добавили в СК.

Мужчина признал вину. Решается вопрос о мере пресечения.

Погибшая истекла кровью после множественных укусов свиней, поэтому изначально следствие предполагало, что произошел несчастный случай. Тело девушки нашел ее молодой человек.