Воспитательницу, защитившую детей в Бугуруслане, представят к награде

Воспитательницу Лию Галееву, остановившую мужчину с ножом в детском саду в Бугуруслане, представят к награде. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

«Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными», — подчеркнул он.

Глава региона связался с женщиной и лично поблагодарил ее за самоотверженность.

Утром мужчина проник с ножом на территорию детского сада, взломав входную дверь. На пути нападавшего встала Галеева, которая, несмотря на ранения, удержала его до прибытия полиции и Росгвардии. Дети не пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Предположительно, нападавший был пьян. Сейчас правоохранительные органы устанавливают мотив преступления.