Работнице детского сада, которая систематически истязала детей, вынесут приговор в ЯНАО

В ЯНАО будут судить воспитательницу детского сада, которая обвиняет в истязании детей. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Губкинского.
Следствие установило, что женщина применяла насилие к двум малолетним воспитанникам на протяжении длительного времени. Дети испытывали физические и психические страдания.
В отношении обвиняемой завели уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии». Материалы дела передали в суд.
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