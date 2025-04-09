Восемь экстремистов задержали в Ивановской области

МВД: в Ивановской области восемь человек подозреваются в экстремизме

Полицейские в Ивановской области задержали восемь участников экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что правоохранителей заинтересовали 53-летний житель областного центра с кличкой Паштет и 37-летний житель Гаврилово-Посадского района по прозвищу Цукер. Мужчины возглавляли криминальное движение, по решению суда признанное экстремистским.

Находясь в статусах «положенца» и «смотрящего», подозреваемые координировали деятельность организации, контролировали распределение и сбор денежных средств в воровскую казну, разрешали конфликты в преступной среде и искали новые источники дохода.

Под руководством Паштета и Цукера действовали еще шесть человек, их также задержали. Во время обысков силовики обнаружили у фигурантов свыше 500 тысяч рублей, внешне похожие на оружие предметы и вещества растительного происхождения.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее жителя Орловской области задержали за пропаганду терроризма.