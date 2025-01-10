Двое мужчин украли миллион рублей у москвича, который хотел купить криптовалюту

Полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в краже у москвича одного миллиона рублей и дорого смартфона, когда он пришел покупать криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным следствия, 27-летний житель Москвы планировал покупку криптовалюты и договорился об этом со своим знакомым. Они назначили встречу в офисе на Ленинградском проспекте на севере столицы. В помещении, помимо приятеля, оказались и два незнакомых покупателю криптовалюты мужчины. Он передал им более шести миллионов 700 тысяч рублей, но, заметив их странное поведение, решил отменить сделку и стал убирать наличку обратно в сумку. В этот момент один из мужчин распылил ему в лицо газовый баллон, и потерпевший, испугавшись за свою жизнь, убежал из офиса.

Преступникам удалось похитить у москвича один миллион рублей и дорогой смартфон. Правоохранители выследили мужчин по камерам видеонаблюдения и задержали их на Новодмитровской улице.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. В отношении 25-летнего жителя Москвы и 18-летнего жителя Московской области возбудили уголовные дела по статье о разбое. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Ранее в Москве задержали трех мужчин, которых обвиняют в похищении двух человек и вымогательстве у них денег.