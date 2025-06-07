Воры под видом обыска обнесли квартиру в Петербурге на глазах дочери хозяйки

Представившиеся сотрудниками силовых органов злоумышленники вынесли из квартиры в Петроградском районе Санкт-Петербурга деньги и ювелирные изделия на сумму более шести миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

Дверь в квартиру лжесиловикам открыла 13-летняя школьница. Злоумышленники воспользовались доверчивостью девочки и объяснили ей, что пришли провести обыск.

В ходе осмотра жилья незваные гости нашли сейф с деньгами и ювелиркой. Нагрузив сумки добычей, они удалились.

Пропажу имущества обнаружила вернувшаяся домой мать школьницы. После ее обращения полицейские завели уголовное дело о краже. Начался поиск прикинувшихся силовиками домушников.

В конце мая бойцы Росгвардии задержали ограбившего магазин жителя Лотошина. Нетрезвый мужчина решил, что выпитого не хватило, и ломом вскрыл дверь в местный супермаркет. Набрав бутылок на семь тысяч рублей, он отнес их домой, но решил вернуться в торговую точку, чтобы взять еще. В торговом зале мужчину приняли силовики.