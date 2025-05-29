Подозреваемого в краже алкоголя из закрытого магазина задержали в Волоколамске

Стражи порядка сразу прибыли на место и увидели, что входную дверь в супермаркет взломали. Выяснилось, что 43-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, с помощью лома вскрыл дверь уже закрытого магазина и украл алкоголь на сумму более семи тысяч рублей. Сначала он отнес украденное домой, но по непонятной причине решил вернуться обратно. Именно тогда его и задержали сотрудники Росгвардии.

Позже стало известно, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за подобные преступления. Сейчас по данному факту проводится проверка.