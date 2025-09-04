Воры обокрали Национальный музей фарфора Франции на 9,5 миллиона евро

Воры похитили китайский фарфор с выставки в Национальном музее Адриена Дюбуше во французском городе Лимож. Об этом сообщило издание Paris Match .

Похищенные экспонаты находились в частной коллекции, их общая стоимость оценивается в 9,5 миллиона евро. Предположительно, ограбили музей ночью, после закрытия. Преступников ищут.

Ранее в Японии нашли скрипку Страдивари, украденную неизвестными в конце Второй мировой войны. До этого инструмент продали на аукционе в США за 1,5 миллиона долларов. Ее опознала специалист по культурным ценностям на выставке в Токио, где скрипку выставили под другим названием и с неправильным годом выпуска.