Похищенную в конце Второй мировой войны скрипку Страдивари обнаружили в Токио

Скрипку Страдивари, украденную в конце Второй мировой войны, нашли в Японии. Музыкальный инструмент идентифицировали по уникальным дефектам, сообщила газета The New York Times .

Скрипку Mendelssohn 1709 года обнаружили на выставке в Токио под именем Stella с датой создания 1707 год. Инструмент смогла опознать специалист по культурным Карла Шапро.

Она обратила внимание на скрипку, когда просматривала фотографии с выставки, которая прошла в Японии в 2018 году. Инструмент продали на аукционе в США в 2000 году за 1,5 миллиона долларов.

«Совпадение рисунка износа, вмятин и царапин не оставляет сомнений», — заявил представитель аукционного дома Tarisio.

Куратор парижского Музея музыки Жан-Филипп Эшар подтвердил, что инструмент, скорее всего, является скрипкой Страдивари. Он объяснил, что злоумышленники технически могли скопировать уникальный предмет, но его солидный возраст указывает на подлинность.

Ранее в Москве нашли украденную во Франции коллекцию старинных монет. Нумизматические редкости похитили из исторического музея Сен-Реми в городе Реймсе, их стоимость составляет свыше 55 миллионов рублей.