Воронежского учителя обвинили в совращении школьницы

Работавшего школьным учителем 29-летнего жителя Воронежа обвинили в растлении девочки, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Ход расследования контролирует руководство следственного управления, оно ежедневно получает доклад о собранных по делу доказательствах. Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

«В рамках расследования будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка действиям фигуранта, а также деятельности администрации образовательного учреждения», — добавили в ведомстве.

Ранее суд приговорил тренера спортивной школы Волгодонска к 15 годам колонии строгого режима за растление школьниц. Следствие выяснило, что мужчина приглашал воспитанниц старше 12 лет на массаж и совершал преступления.