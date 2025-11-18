Тренер спортивной школы Волгодонска получил 15 лет за растление учениц

Приговор в 15 лет колонии строгого режима получил тренер спортивной школы Волгодонска за преступления против половой неприкосновенности учениц. Об этом сообщила пресс-служба ростовского СК.

В ведомстве заявили, что тренеру детского спортивного учреждения предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, включая иные действия сексуального характера с применением насилия, развратные действия, а также половые сношения с ученицами старше 12 лет.

Суд установил, что преподаватель приглашал воспитанниц на массаж, где совершал преступления. Преподавателя приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а также запретили на 12 лет заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием несовершеннолетних.

Кроме того, после отбытия основного наказания осужденный проведет два года с ограничением свободы и навсегда лишится почетного звания заслуженного тренера России.

В минувшую пятницу, 14 ноября, полиция Санкт-Петербурга задержала шестерых мужчин, подозреваемых в растлении 13-летней девочки. По данным следователей, злоумышленники вступили в переписку со школьницей и договаривались о встречах. В интимные отношения с подростком вступили трое задержанных.