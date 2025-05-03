Вора в законе Ника Дгебуадзе объявили в федеральный розыск

Криминального авторитета Ника Гагринского (Дгебуадзе) объявили в федеральный розыск. Против смоленского вора в законе возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, дело завели по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ника Дгебуадзе продолжает поддерживать преступные традиции, а также организовывает сходки криминальных авторитетов в Смоленской области.
Он судим дважды за хранение и распространение наркотиков. По новому обвинению преступному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы.
В середине марта Петербургский суд признал криминального авторитета Владимира Кулибабу виновным в организации двойного убийства. Подсудимого приговорили к 10 годам в колонии общего режима.
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