Вора в законе Ника Дгебуадзе объявили в федеральный розыск

Криминального авторитета Ника Гагринского (Дгебуадзе) объявили в федеральный розыск. Против смоленского вора в законе возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации канала, дело завели по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ника Дгебуадзе продолжает поддерживать преступные традиции, а также организовывает сходки криминальных авторитетов в Смоленской области.

Он судим дважды за хранение и распространение наркотиков. По новому обвинению преступному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы.

В середине марта Петербургский суд признал криминального авторитета Владимира Кулибабу виновным в организации двойного убийства. Подсудимого приговорили к 10 годам в колонии общего режима.