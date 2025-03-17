Петербургский суд приговорил легендарного криминального авторитета к 10 годам тюрьмы

Подсудимого приговорили к 10 годам в колонии общего режима. Следствие установило, что Кулибаба организовал убийство убийства Кирилла Угольникова по кличке Кувалда и его охранника. По версии обвинения, фигурант уголовного дела подстроил и покушение на еще одного телохранителя 16 августа 1993 года.

Также на скамье подсудимых оказались Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль. По версии следствия, они оба состояли в банде Кулибабы. Суд оправдал их и признал за ними право на реабилитацию.

«Карпинского суд оправдал в связи с его непричастностью к совершению преступлений и вынесением оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей», — отметили в пресс-службе.

Ранее правоохранители задержали в Кабардино-Балкарии местного криминального авторитета. Мужчина являлся фигурантом пяти уголовных дел. Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили в его автомобиле самодельный сигнальный пистолет МР-371 с семью патронами и мефедрон. При обысках в его доме они также нашли осколочную гранату РГД-5.