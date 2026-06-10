Вора в законе Юсифа Алиева задержали в доме на набережной в Петербурге

Полиция задержала в Санкт-Петербурге «вора в законе» Юсифа Алиева. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в правоохранительных органах.

Алиев находился в международном розыске с 2008 года, ему вменяется несколько статей Уголовного кодекса, в том числе убийство двух и более лиц.

«Ему вменяют в том числе статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 15 лет», — отметили авторы материала.

Преступного авторитета задержали утром 9 июня в доме на набережной Макарова.

В конце апреля полиция Москвы попросила суд заочно арестовать 64-летнего Мераба Джангвеладзе. В преступном мире его знают как Мераба Сухумского. Он считается одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве.