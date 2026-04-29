МВД потребовало заочно арестовать «вора в законе» Мераба Сухумского

Столичная полиция попросила Тверской суд Москвы заочно арестовать 64-летнего Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский. Он считается одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве, сообщил «Коммерсант» .

Его обвиняют в лидерстве в преступной иерархии. Дата суда пока неизвестна.

Дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД Москвы на основе оперативных данных, собранных Главным управлением уголовного розыска МВД и ФСБ. Заочный арест позволит направить материалы в центральный офис Интерпола для объявления Джангвеладзе в международный розыск. Последние годы он жил в Италии, где, если дело не считается политически мотивированным, могут выдать обвиняемого России.

МВД России также объявило в розыск влиятельного криминального авторитета по уголовной статье. Информация появилась на сайте ведомства.

Ранее криминальный авторитет Михаил Михайлов, возглавлявший люберецкую ОПГ, умер в Торбеевском централе, где отбывал пожизненное заключение.