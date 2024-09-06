Бывшего смотрящего за Тюменью отправили в колонию

Тюменский областной суд приговорил 65-летнего криминального авторитета Сергея Патрушева к 17 годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что обвиняемого отправили в колонию за то, что он занял высшее положение в преступной иерархии, создал и управлял криминальной группировкой, а также за вымогательство.

Суд установил, что Патрушев с 2010 по 2021 годы участвовал и поддерживал криминальные сообщества, получал и распределял деньги в преступных интересах.

Летом 2020 года мужчина создал и руководил ОПГ, в которую вошли две отдельные группировки. В том же году участники банды занимались вымогательством в Тюмени и Тюменском районе. Жертвами преступников стали 17 жителей региона.

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