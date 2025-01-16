Вор-рецидивист уснул в квартире, которую хотел ограбить

Силовики задержали вора-рецидивиста в Арзамасе в Нижегородской области, причем при странных обстоятельствах. Домушник случайно заснул в квартире, которую решил ограбить, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«37-летний нижегородец попал в квартиру, отжав раму окна. Подготовив вещи для кражи, злоумышленник выпил алкоголь, но не рассчитав свои силы, уснул на диване», — уточнили в ведомстве.

Разбудили неудачливого домушника уже сотрудники полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и совершении кражи с незаконным проникновением в жилище.

Хозяин квартиры вернулся домой и увидел незнакомца, спящего у него на диване. Рядом с незадачливым вором лежали деньги, которые он собирался похитить, лекарства, алкоголь и средства гигиены, сообщил Telegram-канал NewsNN.

Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас он арестован.

Ранее в Кемеровской области правоохранители задержали продавщицу, избившую вора сковородкой.