Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Бурдин получил срок за поножовщину

Стоявший у истоков группы «Смысловые галлюцинации» музыкант Владимир Бурдин получил три года колонии за удар ножом собутыльника. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, приговор артисту вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

В пьяный конфликт со знакомым Бурдин вступил в ноябре прошлого года во время застолья в одной из квартир дома на улице Энергостроителей в Екатеринбурге. В ходе перепалки музыкант схватился за нож и ударил оппонента в живот.

Пострадавшего срочно госпитализировали, а Бурдина задержали сотрудники полиции. Против музыканта завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Рассматривавший дело суд назначил артисту наказание в три года исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Владимир Бурдин хорошо известен среди российских рок-музыкантов не только как сооснователь «Смысловых галлюцинаций», из которых вышел практически сразу после создания, но и как автор популярных песен. Его произведения исполняли группы «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Близкие покойного», «Неправильные пчелы», «Ковчег» и многие другие.

В 2021 году во время бушующей пандемии коронавирусной инфекции Бурдин попал в реанимацию больницы в Екатеринбурге с сильным поражением легких. Артист впал в кому, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Но через какое-то время музыкант пришел в себя и выздоровел.