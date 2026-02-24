Уголовное дело возбудили после гибели сотрудника ГИБДД при взрыве в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, при котором один сотрудник ГИБДД погиб и еще двое полицейских получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Взрыв произошел в ночь на 24 февраля. Один сотрудник ГИБДД скончался на месте, получив травмы несовместимые с жизнью. Еще двоих полицейских доставили в одну из столичных больниц, где им оказывают медицинскую помощь.

По предварительной информации, злоумышленник, по вине которого сдетонировано неизвестное взрывное устройство, скончался на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконному обороту взрывных устройств. Сейчас они вместе с криминалистами и оперативными службами занялись осмотром места происшествия и изучением записей видеонаблюдения. Кроме того, будут назначены судебные экспертизы, в частности, взрывотехническая и медицинская.

ГУ МВД России по Москве ранее сообщило, что злоумышленник подошел к полицейским, находящимся в служебном автомобиле на площади Савеловского вокзала. После этого раздался взрыв.