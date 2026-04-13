Волгоградское УФСИН опровергло информацию об ослепшем члене банды Цапков

Информация о том, что осужденный участник банды Цапков Вячеслав Цеповяз якобы почти лишился зрения в колонии Волгоградской области, не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального УФСИН.

Ранее ряд СМИ распространил сведения о том, что у Цеповяза несколько лет назад начались серьезные проблемы со зрением, а обследование у офтальмолога якобы показало высокий риск полной слепоты. В УФСИН напомнили, что данные о состоянии здоровья осужденных относятся к врачебной тайне и не подлежат разглашению.

Убийство 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края в ноябре 2010 года, совершенное бандой Сергея Цапка, стало одним из самых резонансных преступлений в современной истории России. Самого Цапка приговорили к пожизненному лишению свободы, однако скончался в 2014 году в СИЗО.

РИА «Новости» сообщало, что участники ОПГ вынудили бизнесмена Валерия Дорошенко подписать документы о слиянии его компании с другим предприятием, угрожая расправой над семьей.