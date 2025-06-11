Бизнесмен Дорошенко рассказал об угрозах «Цапков» его семье
Участники ОПГ Сергея Цапка вынудили бизнесмена из Краснодарского края Валерия Дорошенко подписать документы о слиянии его компании с другим предприятием. Бандиты угрожали предпринимателю расправой с семьей, сообщило РИА «Новости».
Дорошенко обратился суд и потребовал взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева деньги и проценты за пользование чужими средствами.
Согласно документам, появившимся в распоряжении агентства, компания ООО «Кубань-Контракт поставляла горюче-смазочные материалы сельхозпредприятиям.
Участники банды Цапка Цеповяз и Стрельцов, которым Дорошенко также поставлял продукцию, предложили ему принять участие в созданном ими холдинге. По словам предпринимателя, в случае отказа они пообещали расправиться с его семьей.
После многократных угроз бизнесмен подписал бумаги. Кущевкий суд требования Дорошенко о взыскании удовлетворил, однако апелляционная инстанция данное решение отменила.
Ранее суд огласил приговор в отношении главаря другой банды — Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева. Криминальный авторитет получил 25 годам колонии.