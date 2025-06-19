Волгоградец зарезал приятеля после отдыха в сауне перед свадьбой

Жителя Волгограда подозревают в убийстве своего знакомого. Конфликт между мужчинами развернулся после отдыха в сауне, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Вечером 16 июня подозреваемый пришел в сауну в компании приятеля и его девушки. По информации агентства «Городские вести», парочка встретилась со знакомым, чтобы вручить ему приглашение на свою свадьбу.

После совместного отдыха все трое вышли на улицу, собираясь отправиться по домам. Между выпившими мужчинами вспыхнул конфликт. Один из них достал складной нож и ударил оппонента им в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Поняв, что убил товарища, злоумышленник нанес себе ножевое ранение в шею. Его госпитализировали и выписали из больницы спустя сутки. Подозреваемого задержали, против него завели уголовное дело об убийстве.

Ранее стало известно, что житель Щербинки зарезал случайного знакомого после ссоры с ним. Задержанный признал свою вину.