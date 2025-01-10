Военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело обвиняемых в терроризме украинских пилотов

Суд приступил к слушанию дела двух обвиняемых в терроризме украинских пилотов

Слушание по делу двух обвиняемых в терроризме украинских пилотов пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Поскольку в материалах уголовного дела содержатся документы, содержащие государственную тайну, а также в целях обеспечения безопасности участников процесса, судом принято решение о рассмотрении дела в закрытом режиме», — процитировало агентство судью.

Дело рассмотрят во 2-м Западном окружном военном суде в Москве. Граждане Украины Дмитрий Шиманский и Александр Морозов обвиняются по семи и 10 статьям уголовного кодекса России соответственно. Обвинение просит признать их виновным в терроризме, нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении госграницы.

Пилотов задержали еще в 2023 году. Они признали свою вину и подробно рассказали следствию о планируемых Украиной терактах на территории России. В декабре прошлого года суд на шесть месяцев продлил их арест.

Ранее Южный окружной военный суд огласил приговор 29-летнему жителю Севастополя, который пытался совершить теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб.