Военный суд приговорил сержанта к 17 годам за госизмену

ТАСС: сержант Воробьев получил 17 лет колонии за сотрудничество с Украиной

Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего младшего сержанта Романа Воробьева к 17 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС .

На процессе военнослужащий признал свою вину в полном объеме. Суд также лишил его воинского звания и назначил штраф 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Уроженец Алтайского края решил перейти на сторону ВСУ в мае 2024 года. Он связался с представителями ГУР Украины и заявил о своем желании перебраться к украинским боевикам. Кураторы пообещали помочь и попросили собрать сведения, которые можно использовать против ВС России.

В течение нескольких месяцев Воробьев собирал информацию о местах нахождения боевых позиций, дислокации военнослужащих и техники, а также маршрутах движения в Белгородской и Харьковской областях. Собранные данные он передал разведке противника.

Ранее военный суд приговорил россиянина к 24 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за сбор информации о дислокации средств ПВО в пользу Украины.