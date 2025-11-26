Россиянин, сливавший СБУ данные о ПВО в Подмосковье, получил 24 года колонии

Завербованный СБУ россиянин Андрей Верьянов получил 24 года колонии строгого режима за сбор данных о системах ПВО в Московской области. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщили в ЦОС ФСБ.

Помимо этого, Верьянова обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей», — сообщили в ЦОС.

«По указанию куратора злоумышленник собрал сведения о расположении систем противовоздушной обороны Министерства обороны в Московской области, а также осуществил сборку и запуск в воздушное пространство беспилотного летательного аппарата с целью выявления уязвимостей работы указанных систем», — пояснили в ФСБ.

Помимо этого, мужчина получил задание «подорвать воздушное судно высокопоставленного лица Российской Федерации».

На суде Верьянова признали виновным в госизмене и организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

«ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», — предупредили в ЦОС.