Военнослужащего приговорили к 7,5 года колонии за самоволку с позиции в ДНР

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 7,5 года колонии за самовольное оставление места службы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Следствие установило, что мужчина 6 февраля 2024 года самовольно оставил свое подразделение войсковой части в зоне СВО. Сотрудники военной комендатуры Южно-Сахалинска задержали его 25 июля 2025 года в анивском селе Троицкое на Сахалине.

Суд признал фигуранта виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы». Подсудимого отправят в исправительную колонию строгого режима, так как он уже имел судимость, за ним признали опасный рецидив преступлений.

Ранее к 13 годам лишения свободы приговорили студента университета Герцена. Его признали виновным в государственной измене и оправдании терроризма. Законность решения подтвердил Апелляционный военный суд во Власихе. Процесс в отношении студента проходил в закрытом режиме.