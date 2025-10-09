Студента университета Герцена приговорили к 13 годам за госизмену

В Московской области Апелляционный военный суд во Власихе подтвердил законность приговора, вынесенного студенту университета Герцена Даниилу Галицкому. Об этом сообщил ТАСС .

Назначенное Галицкому наказание в виде 13 лет лишения свободы признали законным. Студента обвиняли в государственной измене и оправдании терроризма.

«Приговор <…> оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу», — подчеркнули в суде.

Процесс в отношении Галицкого проходил в закрытом режиме, поэтому подробности обвинения не уточняются.

Ранее стало известно, что житель Ялты получил 14 лет заключения за передачу данных СБУ. Пенсионер выполнял задания украинских кураторов, полученные через мессенджер.