Военного оштрафовали в Томске за кражу плиты и мобильника

В Томске оштрафовали военнослужащего за кражу плиты и мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе Томского гарнизонного военного суда.

По данным следствия, военный залез в чужое жилье и украл оттуда индукционную плиту и смартфон Xiaomi Redmi. Чужим имуществом он распорядился по своему усмотрению.

За кражу ему сначала назначили штраф в 150 тысяч рублей. Однако в итоге сумму сократили до 80 тысяч рублей из-за того, что некоторое время он провел под стражей.

«На основании части 5 статьи 72 УК РФ с учетом задержания Бирюкова и содержания его под стражей до 16 октября 2024 года назначенное наказание в виде штрафа смягчено до 80 тысяч рублей», — уточнили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В середине октября сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже из магазина в Люберцах. Юноша и девушка сложили несколько банок растворимого кофе и другие товары в детскую коляску, в которой провезли неоплаченные продукты мимо кассы.