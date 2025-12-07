Военкор Коц возмутился слишком мягким приговором задержанному по делу «Крокуса»

Назрановский районный суд Ингушетии вынес слишком мягкий приговор фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мансуру Точиеву. Об этом заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, суд проявил удивительную гуманность, признав Точиева виновным в незаконном хранении взрывного устройства и назначив ему три года лишения свободы и штраф в 20 тысяч рублей.

«Точиев помогал скрываться Батыру Кулаеву из перечня террористов, связанному с поставкой оружия исполнителям теракта в „Крокус Сити Холле“», — написал он.

Коц напомнил, что при задержании у злоумышленника дома нашли гранату, оружие и боеприпасы.

Ранее стало известно, что пострадавшие от теракта в «Крокусе» добились компенсаций через суд. Ответчиками выступили филиал компании «Крокус интернэшнл» и организатор концерта группы «Пикник» фирма «МСМ».