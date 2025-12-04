Пострадавшие от теракта в «Крокусе» добились компенсаций через суд

Суд частично удовлетворил иск двух пострадавших от теракта в «Крокусе»

Компенсацию морального вреда и расходов на лечение получили двое пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Ольга Авдеева и Юрий Босых, подавшие гражданские иски. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы, ответчиками выступили филиал компании «Крокус интернэшнл» и организатор концерта группы «Пикник» фирма «МСМ».

Решение по гражданским искам вынес Головинский суд Москвы.

«Суд удовлетворил исковые требования частично. В пользу каждого из истцов с ответчика взысканы расходы на лечение и компенсация морального вреда», — заявили в пресс-службе.

Конкретные суммы компенсаций в сообщении не привели.

По данным РИА «Новости», это связано с тем, что слушания прошли в закрытом режиме по требованию представителей «Крокуса», объяснивших свое ходатайство коммерческой тайной.

Агентство со ссылкой на оглашенные в суде данные уточнило, что пострадавшие во время теракта в «Крокусе» надышались угарным газом, что сказалось на состоянии их здоровья и потребовало долгого лечения.

В начале мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин объявил, что общее число потерпевших по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холл» составило 2307 человек.

Вооруженное нападение на концертный зал произошло 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных боевиков ворвались в помещение и устроили стрельбу в холле по сотрудникам площадки и зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник».

Перед бегством группа боевиков подожгла здания. От ранений и огня погибли 145 человек.