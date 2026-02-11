Военкомов Удмуртии уличили в передаче данных о погибших бойцах СВО похоронщикам

Сотрудники военкомата Удмуртии передавали похоронному бюро «Иж Ритуал» данные о смерти бойцов СВО и прибытии спецрейсов с цинковыми гробами. Об этом сообщили «Коммерсанту» в региональном управлении ФАС.

Антимонопольная служба выявила сговор военкомов с ритуальщиками. Благодаря доступу к закрытой информации две трети похорон военных в регионе прошли через одно и то же агентство.

В одном из случаев сотрудники бюро забрали тело бойца без согласования с семьей и сами назначили дату погребения. Родственников поставили перед фактом уже после. Военкомат и похоронщики отрицают системный сговор, хотя признали нарушения в отдельном эпизоде.

УФАС усмотрело в действиях сторон признаки ограничения конкуренции и недобросовестной борьбы за клиентов. Ведомство начало антимонопольное расследование. Информацию о передаче данных передали также в правоохранительные органы для проверки на наличие состава преступления. Военная прокуратура пока не комментировала ситуацию.

В конце января в Туле ритуальное агентство обмануло семью погибшего бойца СВО.