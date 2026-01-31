Семью погибшего на СВО обмануло ритуальное агентство в Туле

Ритуальное агентство в Туле обмануло семью, потерявшую родственника в зоне СВО. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Спустя несколько месяцев после гибели брата женщины умерла их мать — она тяжело переживала потерю сына.

Для организации похорон родные обратились в службу, найденную в интернете. Представитель агентства быстро приехал, и семья подписала договор на 126 тысяч рублей, полностью перечислив деньги.

Однако в день похорон связь с агентом прервалась. Выяснилось, что служба не выполнила обязательств: не оплатила церковь, не организовала процесс и не доставила тело.

Родственникам пришлось в экстренном порядке самим ехать в морг, договариваться с церковью и решать вопросы на кладбище.

Женщина обратилась в полицию. Как выяснилось, у агентства фактически нет офиса. Ситуация, начавшаяся в декабре, до сих пор не разрешилась, а мошенники скрылись с деньгами.

