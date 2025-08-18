Водителя в Москве оштрафовали за буквы АУЕ на номерах

Фотографию автомобиля Mercedes G-klasse с номерами АУЕ* признали экстремистской символикой, а владельца внедорожника оштрафовали на две тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Согласно материалам дела, мужчина опубликовал фото машины с такими номерами в соцсетях, чтобы продемонстрировать символику экстремистского движения. Владелец иномарки признал вину.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предложил Министерству внутренних дел полностью изъять из обращения буквосочетания АУЕ*, ВОР и подобные. Он заявил, что водители получают номера случайным образом и не должны отвечать за то, что им выдают такие знаки.

«Если они запрещены, тогда не провоцируйте людей на их приобретение. Ибо вот такие снимки и прочее будут появляться, и не раз», — рассказал автоэксперт в комментарии 360.ru.

Ранее Хайцеэр призвал жестко наказывать водителей за рамки автомобильных номеров с матерными надписями.

* Запрещенная в России экстремистская организация