Автоэксперт Хайцеэр призвал жестко наказывать за рамки на номерах с матами

Использование рамок для госномеров с нецензурной лексикой нужно строго пресекать, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, хотя случаи массового использования таких средств неизвестны, есть люди с низкой социальной ответственностью, которые пытаются выделиться подобным образом.

«Если автомобилисты действительно используют авторамки с матерными надписями, они нарушают уже существующий запрет на публичное употребление нецензурной лексики», — пояснил специалист.

Автоэксперт призвал ориентироваться на существующие законодательные нормы и строго наказывать нарушителей.