Автоэксперт Хайцеэр призвал жестко наказывать за рамки на номерах с матами
Использование рамок для госномеров с нецензурной лексикой нужно строго пресекать, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Москвой 24».
По его словам, хотя случаи массового использования таких средств неизвестны, есть люди с низкой социальной ответственностью, которые пытаются выделиться подобным образом.
«Если автомобилисты действительно используют авторамки с матерными надписями, они нарушают уже существующий запрет на публичное употребление нецензурной лексики», — пояснил специалист.
Автоэксперт призвал ориентироваться на существующие законодательные нормы и строго наказывать нарушителей.
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