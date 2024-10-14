Водитель иномарки попал под статью за пьяное ДТП с пострадавшими в Челябинской области
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего автомобилиста. Мужчина устроил в Миассе ДТП с пострадавшими, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ Челябинской области.
Согласно данным ведомства, водитель за рулем Opel Astra столкнулся с ВАЗ-21124. Медосвидетельствование показало, что фигурант находился в состоянии опьянения.
В результате ДТП его машину разорвало на две части. Травмы получили две пассажирки иномарки. Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
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