Водитель петербургского автобуса монтировкой разбил иномарку

Монтировка в руках водителя петербургского автобуса стала главным аргументом в споре с владельцем Toyota Camry об очередности проезда. Как сообщила пресс-служба городского управления МВД, водитель пассажирского транспорта в ходе конфликта вышел из себя и начал бить по иномарке, угрожая противнику расправой. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах водитель автобуса ударил монтировкой по кузову и капоту Toyota. В результате он выбил стекла со стороны водителя и переднего пассажирского сиденья.

В пресс-службе МВД уточнили, что конфликт между участниками дорожного движения произошел в минувшую пятницу на улице Партизана Германа в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Сотрудники полиции завели против водителя автобуса уголовное дело, по которому его задержали.

В конце октября севшая за руль нетрезвая женщина протаранила 10 припаркованных машин и уехала с места аварии. Сотрудники подмосковной полиции быстро установили личность устроившей массовое ДТП водителя и доставили ее в территориальный отдел полиции.