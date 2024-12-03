Во взрыве на Крымском мосту обвинили восемь человек

В организации теракта на Крымском мосту в 2022 году участвовали не менее восьми человек. Генпрокуратура России предъявила им обвинение в теракте, контрабанде и незаконном хранении взрывчатки, сообщила пресс-служба .

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Олега Антипова, Георгия Азатьяна, Александра Былина, Владимира Злоба, Романа Соломко, Дмитрия Тяжелых, Артура Терчаняна и передало материалы дела в Южный окружной военный суд. Всех фигурантов Генпрокуратура обвинила по статье 205 УК России «Террористический акт» и статье 222.1 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», а Соломко и Терчаняна — по статье 226.1 УК России «Контрабанда взрывных устройств».

Преступную группу, по версии следствия, создал первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк. Террористы замаскировали взрывчатку под партию полиэтиленовой строительной пленки, отправили на Крымский мост в грузовике, который вел не посвященный в их планы мужчина, и 8 октября 2022 года привели ее в действие. Погиб водитель и четыре человека из находившейся поблизости легковушки.

Центральный окружной военный суд вынес приговор учителю из Екатеринбурга, который одобрил теракт на Крымском мосту. Мужчина получил три года колонии-поселения.