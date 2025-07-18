Во Внукове задержали американку с пистолетом и чеком на 138 тысяч долларов

Сотрудники таможни аэропорта Внуково задержали пассажирку с пистолетом и банковским чеком на 138 тысяч долларов США. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Внуковские таможенники пресекли незаконный ввоз огнестрельного боевого пистолета и банковского чека на 138 тысяч долларов США. Незадекларированные товары были найдены в багаже женщины, прибывшей из США транзитом через Турцию», — заявили в службе.

Пистолет — Colt Combat Commander калибра 45 с тремя пустыми магазинами. При личном досмотре пассажирка сама достала из нательной сумки банковский чек. Нарушительница отметила, что не знала о правилах таможенного декларирования, потому что имеет двойное гражданство и живет в Америке на постоянной основе.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде огнестрельного оружия, ее заключили под стражу.

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