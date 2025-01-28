Обвиняемого в поджоге ресторанов арестовали в Краснодаре

Суд в Краснодаре арестовал поджигателя двух ресторанов до 26 марта

Ленинский районный суд в Краснодаре отправил под стражу до 26 марта обвиняемого в поджоге ресторанов и покушении на убийство общеопасным способом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Суд избрал меру пресечения обвиняемому в поджоге ресторанов и покушении на убийство общеопасным способом молодому человеку. Суд после рассмотрения представленных материалов удовлетворил ходатайство следствия, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

Подозреваемым оказался 19-летний житель Динского района. Уголовное дело против него ведет следственный отдел по Западному округу Краснодара.

Следствие считает, что молодой человек 25 января поджег два ресторана в Краснодаре, а в третьем его действия пресекли очевидцы.

На допросе в полиции задержанный заявлял, что у него взломали аккаунт в соцсетях, после чего с ним связались спецслужбы Украины и пообещали за поджоги 35 тысяч рублей, в противном случае пригрозив использовать «слитые» данные в противоправных целях.