Во Владивостоке осудили двух мужчин, убивших семью из пяти человек 30 лет назад

Двоих мужчин, убивших семью из пяти человек 30 лет назад, осудили во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Летом 1994 года злоумышленники захотели получить квартиру семьи Алатрцевых и убедили их совершить сделку по отчуждению.

«Не желая быть раскрытыми, обвиняемые пришли в квартиру Алатрцевых, убили их выстрелом из огнестрельного оружия в голову и утопили в ванной трех малолетних детей», — рассказали в прокуратуре.

Женщина была беременной, и преступники об этом знали. Обвиняемые спрятали тела и распорядились квартирой убитых в своих интересах. Суд признал мужчин виновными и назначил одному из них 14 лет 11 месяцев лишения свободы, второй получил срок 14 лет и восемь месяцев.

Ранее в Подмосковье осудили мужчину, который убил чужую семью с ребенком 21 год назад.