В Электростали осудили мужчину за убийство семьи с ребенком 21 год назад

Суд вынес приговор мужчине, который расправился с чужой семьей в 2004 году

В Московской области вынесли приговор Сергею Кожатову по обвинению в убийстве семьи в 2004 году. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры .

Электростальский городской суд приговорил злоумышленника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кожатов находился в розыске в Узбекистане, но после экстрадиционной проверки уголовное дело приняли к производству в СУ СК по Подмосковью.

«В суде установлено, что у Кожатова возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств мужчины, для которого он изготавливал мебель на заказ», — сообщили в прокуратуре.

В 2004 году Кожатов вместе с соучастниками пробрались в квартиру жертв в Узбекистане, избили арматурой и изрезали ножом мужчину, его жену и маленькую дочь. Все они погибли. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

В Ленобласти ранее задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 90-летней жительницы Ленинградской области в 2001 году.